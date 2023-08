ObjectivO : le zéro déchet et l’alimentation durable dans les camps scouts

Nous sommes partis à la rencontre de Chloé Bensoussan, administratrice de l’asbl ObjectivO, "là où les scouts viennent chercher leur nourriture". Au milieu d’un hangar à Hargimont (Marche-en-Famenne), Chloé et plusieurs bénévoles préparent les commandes du jour pour les unités scouts faisant appel à eux.

Entre deux pesées de haricots et de pommes de terre, elle nous explique l’objectif de cette association d’anciens scouts créée en 2019 : "Sensibiliser les jeunes à un mode de vie et de consommation plus durable en les aidant à organiser des camps zéro déchets et avec l’alimentation locale".

La raison d’être d’ObjectivO est née du constat qu'"il y a des petits problèmes de déchets sur les camps, du nombre de sacs-poubelles, de manger bien et local". Alors c’est sur ces deux points, que sont la gestion des déchets et la consommation d'une alimentation durable, qu’intervient l’association : "Pour les staffs scouts, ObjectivO est un projet qui leur facilite la tâche à tous les niveaux et qui leur enlève toutes les contraintes", prône Chloé.