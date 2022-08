Objectif zéro émission de carbone pour 2030 en Formule 1

Face à ces chiffres, plusieurs mesures ont déjà été prises pour réduire l’emprunte carbone. La F1 développe en ce moment un carburant 100% durable, qui sera utilisé dans les moteurs hybrides des voitures de F1 à partir de 2026.

Au cours des trois dernières années, la F1 est passée à une énergie 100% renouvelable dans ses bureaux, et une première production neutre en carbone à Silverstone a déjà été réalisée en 2021.

Pour la suite, les responsables de la F1 veulent améliorer la logistique du fret et des voyages en régionalisant le calendrier et en limitant les grands déplacements. Il y a également une volonté de réduire les émissions carbones des fans en favorisant leur venue avec des moyens de transport moins polluants. Du côté de la F2 et F3, on souhaite aussi tester des carburants durables.

"En lançant la toute première stratégie de durabilité de la F1, […] nous reconnaissons le rôle essentiel que toutes les organisations doivent jouer dans la lutte contre ce problème mondial. En tirant parti de l’immense talent, de la passion et de la volonté d’innovation de tous les membres de la communauté de la F1, nous espérons avoir un impact positif significatif sur l’environnement et les communautés dans lesquelles nous opérons," a expliqué dans un communiqué Stefano Domenicali, président et CEO de la Formule 1.

Le travail reste encore conséquent avant d’arriver à cet objectif zéro carbone, déjà prévu dans huit ans.