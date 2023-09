Objectif Top 10 : Cian Uijtdebroeks et Steff Cras, deux Belges qui se surprennent à tutoyer les meilleurs à la Vuelta

Trois places derrière Uijtdebroeks, un autre Belge, beaucoup plus discret et un brin plus expérimenté : Steff Cras, 27 ans au compteur. Passé par les formations Katusha et Lotto-Soudal, le natif de Geel explose pour sa 1e saison sous la tunique de TotalEnergies.

Déjà promu leader en montagne au Tour de France, Cras avait fait mieux que se défendre, puisqu’à l’aube de la 8e étape, il était le premier Belge au classement général, pointant à une belle 13e place. Malheureusement, il avait ensuite dû ranger ses ambitions personnelles au placard puisqu’il avait chuté lourdement à cinq kilomètres de l’arrivée de la 8e place, après avoir fauché de plein fouet un spectateur imprudent. La mort dans l’âme, il avait quitté la Grande Boucle sur un dernier coup de gueule : "Vous n’avez aucun respect pour les coureurs. J’espère que vous vous sentez vraiment coupable ! Je dois partir du Tour à cause de vous."

Un coup dur qui, malheureusement, avait été à l’image de l’ensemble de sa saison. Parce qu’à chaque fois qu’il semblait pouvoir compter sur de bonnes jambes, le destin s’en mêlait et le sourire disparaissait : une belle forme à Tirreno-Adriatico ? Une maladie qui le contrait à l’abandon avant le départ. Des ambitions sur le Dauphiné ? Une chute qui, là aussi, annihile toutes ses chances de bien figurer.

C’est donc avec un certain sentiment de revanche qu’il se présente au départ de la Vuelta. Son objectif et celui de son équipe ? Figurer dans le Top 15 à l’arrivée. Pur grimpeur, il entame son Tour d’Espagne de la meilleure des manières : une 13e au sommet d’Arinsal lors de la 3e étape, puis un Top 10 (9e) au sommet du Pico del Buitre et un autre, au sommet du Tourmalet (9e).

Résultat, le Belge se surprend à titiller les meilleurs et à lorgner un Top 10 qui lui tend les bras. 12e à 9m39, il ne pointe qu’à 14 secondes de David De la Cruz (11e) et à une minute, tout pile, de Joao Almeida, 10e.

Reste désormais à voir comment il appréhendera la dernière semaine de course. Il l’a avoué au micro de Jérôme Helguers, depuis quelques jours, il a dû passer "en mode survie" puisqu’il est touché par un virus : "Un rhume qui se transforme en quelque chose de plus sérieux, ça tourne en sinusite. On passe tout le temps de températures hautes à des températures basses, difficile de faire autrement. On va voir ce qu’il va se passer dans les prochains jours…"

S’il venait à retrouver la pleine possession de ses moyens, le Belge pourrait même tenter une petite escapade en tête de course. C’est en tout cas ce que semble dire son directeur sportif Lylian Lebreton : "Malheureusement, il est un peu malade et donc l’idée est de le mettre en mode 'survie', pour qu’il soit bien en dernière semaine et essayer de gagner une étape avec lui. S’il perd un peu de temps dans les prochains jours, ce n’est pas trop grave. On était parti pour un classement général avec lui mais quand on voit le calibre des gars qui sont là, s’il fait 15e ou 17e, ça ne change pas grand-chose."

Le message est passé. Steff Cras pourrait donc avoir un bon de sortie. Reste à voir si les autres équipes le laisseront prendre la poudre d’escampettes. Au vu de son énorme potentiel en montagne, ce n’est pas garanti.