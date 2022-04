Objectif play-offs : Vincent Kompany veut "se concentrer sur Charleroi, sans penser à l'Antwerp ni à Gand"

Le Sporting d'Anderlecht, qui convoite l'une des deux dernières places qualificatives pour les play-offs I, n'aura pas le droit à l'erreur dimanche face à Charleroi.

Les Bruxellois pointent actuellement à la cinquième place du championnat, à une longueur de l'Antwerp et à égalité de points (58) avec Gand, quatrième grâce à sa victoire supplémentaire (17 contre 16).

Vincent Kompany, convaincu que l'une de ces deux formations va encore perdre des plumes d'ici la fin de la phase classique, souhaite toutefois que son équipe reste concentrée sur les deux matches qu'il lui reste à jouer, plutôt que de perdre de l'énergie à réfléchir aux différents cas de figure envisageables...

"On va tout faire pour prendre le maximum de points lors de nos deux matches, on était dans une très bonne spirale avant la trêve internationale, a souligné Vince The Prince en conférence de presse ce vendredi midi. On n'a pas gagné contre Gand, mais c'est le football. On doit se concentrer sur nous-mêmes, sans faire trop attention au résultat des autres. Quand on arrive en fin de saison, la pression augmente. Il faut se concentrer sur ses tâches, sur ce qu'on peut contrôler, et pas passer la nuit à faire plein de scénarios dans sa tête. Je n'aurai aucune influence sur les matches de l'Antwerp et de Gand ! Et même si ces deux équipes remportent leur match ce week-end, tout sera encore possible lors de la dernière journée, jusqu'à la dernière minute du dernier match !"

Vincent Kompany pourra compter sur un groupe quasiment au complet pour aborder ce match face à Charleroi. "Amir Murillo est de retour du Panama ce vendredi, il terminera sa préparation cet après-midi et reprendra l'entraînement samedi. Quant à Majeed Ashimeru, c'est dommage qu'il se soit blessé, il était dans une bonne passe, il avait bien progressé. Mais j'ai confiance en mon noyau, j'ai des joueurs pour le remplacer. A part ça, tout le monde est disponible. Et s'il y a un doute pour quelqu'un d'autre, je ne le dirai pas ici !"