Objectif Lune : suivez le lancement de la mission Artémis I en direct (décollage à 14h33)

Les réservoirs de la fusée ont commencé à être remplis de carburant pendant la nuit de dimanche à lundi, mais avec un retard d’environ une heure à cause d’un risque de foudre trop élevé au moment où les opérations devaient normalement commencer. Elles devaient se poursuivre durant plusieurs heures, jusqu'à avoir rempli la fusée de plus de trois millions de litres d'hydrogène et d'oxygène liquides ultra-froids.

Mais une fuite potentielle a alors été détectée lors du remplissage de l'étage principal avec l'hydrogène, entraînant une pause. Après des tests, le flot a finalement repris, les équipes sur place continuant à suivre de près la situation. La Nasa espère rattraper le retard accumulé.