Objectif Lune : suivez le lancement de la mission Artémis I en direct (décollage à 14h33)

La capsule Orion sera propulsée sans équipage jusqu’en orbite autour de la Lune, afin de vérifier que le véhicule est sûr pour de futurs astronautes, dont la première femme et la première personne de couleur qui marcheront sur la surface lunaire.

"Cette mission emporte les rêves et les espoirs de beaucoup de gens", a déclaré ce week-end le patron de la Nasa Bill Nelson avant d’ajouter : "Nous sommes dorénavant la génération Artémis".

"Si les Américains se positionnent très clairement aujourd’hui, c’est parce qu’il y a une compétition avec les Chinois et les Russes", précise l’astrophysicien de l’Université de Liège, Emmanuel Jehin, interrogé ce lundi sur la Première. "Les Chinois ont montré une capacité assez incroyable de réaliser de nombreuses missions dans l’espace, sur Mars… une station spatiale en construction autour de la Terre, un rover envoyé sur la face cachée de la Lune. Et clairement, les Chinois ont indiqué qu’ils voulaient aller poser le pied sur la Lune dans la décennie 2030. Donc les Américains ont envie d'y aller avant." Et de pointer les réserves naturelles se trouvant sur la Lune comme l’hélium 3, important vers les réacteurs nucléaires du futur.