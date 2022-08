Objectif Lune : le lancement de la mission Artémis I annulé à cause d'une fuite dans un réservoir

Le décollage de la nouvelle méga-fusée de la Nasa pour la Lune a finalement été annulé et reporté à une date ultérieure, après une série de problèmes techniques et liés à la météo, rencontrés durant les préparatifs complexes de l'engin pour le lancement de cette première mission test. Le décollage d'Artémis 1 était initialement prévu à 08H33 (14H33 GMT) depuis l'aire de lancement 39B du centre spatial Kennedy, en Floride.

Mais il était "largement anticipé" que cet horaire ne soit pas respecté, a déclaré le commentateur du direct vidéo de la Nasa. La fenêtre de tir s'étendait sur deux heures et laissait donc une marge de manœuvre.

Les réservoirs de la fusée, la plus puissante du monde, avaient été peu à peu été remplis de plus de trois millions de litres d'hydrogène et d'oxygène liquides ultra-froids. Un remplissage qui avait commencé avec environ une heure de retard à cause d'un risque de foudre trop élevé au milieu de la nuit.

Puis une fuite a entraîné une pause lors du remplissage de l'étage principal avec l'hydrogène, avant qu'une solution ne soit trouvée et que le flot reprenne. Vers 07h00 du matin heure locale, un nouveau problème est apparu. Un des quatre moteurs RS-25, sous l'étage principal de la fusée, n'arrivait pas à atteindre la température basse souhaitée, condition nécessaire pour pouvoir l'allumer. Le compte à rebours a été stoppé pendant que les équipes travaillaient pour établir un plan d'action.

Finalement, suite à cette succession de problèmes, les ingénieurs de la NASA ont décidé d'annuler le lancement prévu ce lundi. Un nouvel essai devrait être programmé pour ce vendredi.