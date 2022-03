Objectif lune avec Artemis 1

Artemis 1, la nouvelle fusée de la Nasa, l’agence spatiale américaine, devrait décoller vers la lune cet été.

La nouvelle fusée géante de la Nasa a commencé son premier déplacement vers une aire de lancement où elle subira des tests avant sa mission lunaire.

La mission se déroulera en 3 étapes. Artemis 1 partira d’abord sans équipage pour explorer la lune et au-delà. Artemis 2 emmènera ensuite des astronautes faire le tour de l’astre lunaire et enfin, si tout se passe bien, Artemis 3 se posera sur la lune avec, entre autres à bord, la première femme et la première personne de couleur sur la lune.

C’est un événement puisque qu’aucun humain n’est allé sur la lune depuis la mission Apollo 17 en 1972.