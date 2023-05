Objectif glace : ces recherches en cours pour comprendre l'influence du climat sur les glaciers

François Fripiat est professeur au Laboratoire de Glaciologie de l’ULB. Ses sujets de prédilection sont la paléoclimatologie, la dynamique des océans et la biogéochimie.

Formé aux géosciences, François Fripiat a étudié les sciences géologiques à l’ULB où il a effectué son doctorat. Il a ensuite poursuivi ses activités de chercheur en Belgique (Africa Museum, ULB, VUB) et dans des institutions internationales (Max-Planck Institute for Chemistry – Allemagne et Princeton University – USA).

François Fripiat travaille actuellement sur le Green2Ice project, " Quand le Groenland était-il vert ? Perspectives de la glace basale et des sédiments des carottes de glace. " Ce projet de recherche de grande envergure est financé, sur 6 ans, par un ERC Synergy Grant (bourse du Conseil européen de la Recherche- programme Horizon Europe). François Fripiat travaille avec trois partenaires scientifiques : Pierre-Henri Blard (géochimie et géochronologie/ CRPG - CNRS, Nancy), Anders Svensson (stratigraphie des carottes de glace/Université de Copenhague, Danemark) et Dorthe Dahl-Jensen (géophysique et modélisation des calottes polaires/Université de Copenhague, Danemark).

Grâce à de nouvelles techniques de datation, cette équipe internationale et multidisciplinaire a pour objectif d’analyser des échantillons de la calotte polaire du Groenland récoltés au cours des cinquante dernières années et conservés dans la carothèque de l’Université de Copenhague. En outre, l’équipe de Green2Ice projette aussi de réaliser un nouveau sondage profond au centre de la calotte polaire. L’objectif est de déterminer l’âge et la stabilité de la calotte polaire et d’étudier les conditions climatiques des périodes où le Groenland était libre de glace, et donc, quand il était vert ! Ces recherches visent à comprendre la réponse de la calotte polaire aux variations climatiques, et donc de mieux envisager sa contribution au niveau marin future. Découvrez les explications de François Fripiat sur son projet de recherche dans cette interview de BX1.

François Fripiat participe aussi à un double projet européen. Le projet Beyond EPICA Oldest Ice consiste à effectuer un sondage profond en Antarctique pour obtenir des informations sur les changements climatiques et environnementaux au cours des 1,5 derniers millions d’années. En parallèle, le projet DEEPICE vise à créer un programme de formation adapté à l’analyse de la glace la plus ancienne extraite lors du projet Beyond EPICA Oldest Ice.

Il participe aussi à la conception du projet scientifique de la base scientifique polaire Tara qui va embarquer des scientifiques du monde entier pour échantillonner l’océan Arctique au cours des 25 prochaines années.

Visionnez sur ce lien la conférence donnée en ligne par François Fripiat pour l’Académie royale de Belgique sur la thématique " L’océan Austral et la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone, des cycles glaciaires à l’Anthropocène ".

François Fripiat est aussi coordinateur de plusieurs autres projets de recherche : les projets STEREO et QUOI financés par la FWB et le projet ENGAGE financé par le FNRS. Il est membre du Comité scientifique sur la recherche océanique.

Retrouvez davantage d’informations sur François Fripiat et ses publications sur son site personnel, et notamment une publication dans Science à propos d’ une recherche sur l’origine des épisodes glaciaires ou encore les conclusions publiées dans Nature Geoscience, à propos d’une recherche sur l’histoire de l’Océan Arctique.