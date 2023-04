Objectif financier atteint pour l'ASBL le "Bois d’à Côté" : plus de 300.000 euros récoltés

Bonne nouvelle pour l'ASBL Bois d'à Côté. L'objectif financier fixé début d'année est atteint.

Souvenez-vous, en janvier, 14 riverains avaient pour but de récolter 300.000 euros avant le 1er mai afin d'acheter le terrain vert de 14.000 m2 situé entre la rue Harkay et la rue Flémalle-Grande. Finalement, ce sont plus de 740 personnes qui ont aidé à financer ce projet.

"On est très heureux, s’exclame Manon Lepomme, comédienne et une des initiatrices du projet. On est hyper contents et soulagés que cet écrin de verdure va être préservé, que rien ne sera construit dessus, car c’était cela l’enjeu. C’était acheter le terrain pour éviter une bétonisation. On espère que ce projet va faire des émules. On espère que des gens vont être inspirés et qu’ils voudront sauver un endroit de nature pour la laisser s’exprimer. Ce qui est super aussi, c’est que la récolte de fond se termine le 1er mai et donc il y a toujours des personnes qui donnent pour ce projet. Cet argent servira à mettre en place des activités auxquelles on avait pensé. Il y a deux abris sur le terrain qu’il va falloir rénover et sécuriser. On voudrait aussi mettre en place des ruches didactiques et une mare pédagogique. Avec l’argent récolté en plus, on pourra décider quel projet mettre en place en premier et voir comment les choses vont s'organiser le plus rationnellement possible".