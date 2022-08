Objectif course en ligne aux Mondiaux pour Wout van Aert, qui renonce au contre-la-montre

Wout van Aert, double vice-champion du monde du contre-la-montre en 2020 et 2021, ne participera pas à l’épreuve chronométrée des prochains mondiaux, qui se déroulent à Wollongong, en Australie, du 18 au 25 septembre prochain. C’est le sélectionneur national belge Sven Vanthourenhout qui l’a annoncé ce mercredi.

"Avec Wout van Aert au départ du chrono, vous avez une grande chance de médaille mais un tel contre-la-montre doit être bien préparé, et je comprends que Wout ait voulu faire des choix", a expliqué le sélectionneur dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws.

En se passant du chrono et donc d’une chance de médaille (seul Filippo Ganna s’est montré plus fort que lui les années précédentes), le coureur de la formation Jumbo-Visma fait le choix de tout miser sur l’épreuve en ligne. Le Belge se souvient certainement de son échec à Louvain l’année dernière, où il avait tenté sa chance sur les deux épreuves et était arrivé fatigué sur la course en ligne après avoir décroché l’argent sur le chrono.

Remco Evenepoel ou encore Yves Lampaert, vainqueur du chrono d’ouverture du dernier Tour de France, pourraient profiter de cette absence pour remporter une médaille.