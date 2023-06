Obésité : la Hongrie et le Royaume-Uni, les politiques les plus restrictives en matière d'alimentation et de boissons.

En Europe, la Hongrie apparaît comme l'état le plus sévère sur ce point. Le pays dirigé par Viktor Orban applique la politique la plus draconienne pour ce qui est de la nourriture et des boissons parmi les trente pays européens composant cet index. Il faut rappeler que la Hongrie applique la TVA la plus élevée d'Europe à 27%. En 2011, le Parlement hongrois avait décidé d'une taxe "hamburger" pour tenter d'enrayer l'obésité.

Au début des années 2010, la Hongrie avait aussi imaginé un impôt sur les produits très salés et sucrés. On l'avait alors baptisé la taxe chips.

Toutefois, les "exemples" hongrois et anglais ne sont pas des cas exceptionnels. L'analyse de l'Institute of Economic Affairs and European Policy Information Centre souligne en effet que depuis 2017, la taxe sur les boissons sucrées est devenue une mesure qui s'est généralisée pour concerner douze pays européens et non plus cinq.