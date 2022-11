Obelgix, le grand supporter des Diables Rouges, n’ira pas au Qatar

Il est l’une des figures emblématiques des supporters belges. Partout où les équipes sportives "noir-jaune-rouge" passent, il est là ! Et pourtant... Obelgix, alias Nicolas Dardenne, ne sera pas dans les stades du Qatar, cette année : "Je n’ai pas envie que cette Coupe du monde soit associée à Obelgix.”

C’est en 2015, lors d’un match Belgique-France qu’Obelgix est né. "J’avais envie de trouver un petit déguisement pour chambrer nos amis français. Je me suis donc déguisé en Obélix et j’ai mangé un poulet dans le stade.” Depuis, le costume d’Obelgix ne quitte plus Nicolas. A chaque performance belge, il fait la une des journaux grâce à sa joie de vivre communicative. "Ce personnage, c’est avant tout la fierté d’être belge. J’essaie de montrer une image qui est très positive d’Obelgix parce que je trouve que c’est important.”

Cependant, selon Nicolas, la Coupe du monde au Qatar n’est pas en accord avec l’image d’Obelgix. "J'avais pris mes billets jusqu’à la finale. Au plus on avançait, au plus je me disais que j’allais y aller avec les pieds de plombs", explique Nicolas. Impossible pour lui de rester insensible aux conditions de travail des ouvriers des stades et autres polémiques qui gravitent autour de cette Coupe du monde. "Est-ce qu’on peut tout accepter ?", s’interroge Obelgix. Il ajoute : "C’est un contexte global qui a fait que j’ai finalement décidé de ne pas y aller."

Même si le fan invétéré des Diables renonce au Qatar et aux apparitions en noir jaune rouge dans les fan zones belges, difficile pour lui de ne pas suivre les performances de son équipe préférée sur petit écran. "Je ne veux pas être hypocrite non plus. Je suis fan des Diables et je regarderais leurs matchs", dit-il. "Obelgix ne prend pas sa retraite internationale", explique Nicolas qui se réjouit déjà des prochaines échéances. Que ce soit l’Euro dans deux ans ou la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada, il est fort probable de croiser Obelgix dans les stades.