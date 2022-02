Obbi Oulare : "Si cela ne tenait qu’à moi, je jouerais déjà ce weekend avec le RWDM"

Mais l’ancien joueur de Watford ne veut pas parler d’échec. "Je ne le vois pas comme ça. Dans la vie, on fait des choix mais cela ne se déroule pas toujours comme prévu. J’ai néanmoins appris beaucoup de choses et j’aborde une nouvelle aventure pour 18 mois au RWDM."

Obbi Oulare aura donc le temps de trouver ses marques et sa place dans l’effectif du coach Vincent Euvrard. Il aura aussi l’occasion de parfaire sa condition physique mise à mal par son faible temps de jeu outre-Manche (28 minutes au total). "Mais si cela ne tenait qu’à moi, je jouerais déjà ce weekend", sourit le joueur de 26 ans. "Mais ce n’est sans doute pas réaliste. Je n’arrive pas blessé mais j’ai sans doute encore besoin de travailler physiquement. Ensuite, ce sera au coach de décider."

Le but : pouvoir aider le club à retrouver les sommets le plus rapidement possible et quitter la division 1B. "Mais je ne considère pas ma venue dans un club de D1B comme un pas en arrière. L’Union était en D1B la saison passée. Cela démontre le niveau. J’ai fait le bon choix. C’est un bail de longue durée dans un club que je connais puisque j’y ai joué quand j’étais jeune (NDLR : A l’époque au FC Brussels entre 2003 et 2005). Aujourd’hui, j’ai 26 ans. Malgré les blessures et les revers des dernières saisons, je suis convaincu de pouvoir rapidement exploiter tout mon potentiel."