Obbi Oulare revit enfin au RWDM : "en novembre, j'ai voulu arrêter le football"

Poulain de Michel Preud'homme à Bruges, Obbi a retrouvé son coach au Standard. "C'est lui qui me voulait. J'ai commencé à disputer des bons matchs à la fin de son bail en tant que coach du Standard, puis il y a eu le Covid. Il a pris de la distance avec le terrain et Philippe Montanier est arrivé. Personnellement ça n'allait pas trop avec lui mais c'était tout le groupe qui avait un problème : au mois de décembre il était déjà dehors." Alors que Mbaye Leye pointe le bout de son nez comme coach au tournant entre 2020 et 2021, Obbi Oulare se fait alors convoquer par Benjamin Nicaise et Alexandre Grosjean. Les deux hommes veulent le faire partir à Barnsley. "J'ai eu un rendez-vous avec eux, et le lendemain j'ai reçu un recommandé me disant que je devais aller m'entraîner avec les espoirs. J'avais ma deuxième fille qui venait de naître, je venais de me remarier. Ils n'ont rien voulu savoir et m'ont mis dans le noyau B. Ils ont essayé de m'avoir à l'usure, au mental, mais je suis resté calme et professionnel. La preuve, tout s'est bien passé avec le staff des espoirs et le groupe du Standard. Puis Bruno Venanzi a essayé de nous convaincre, Avenatti et moi, de partir en essayant d'arrondir les angles. Au final, une solution a été trouvé l'été dernier."