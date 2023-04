Oasis : Liam Gallagher réagit au faux album du groupe créé par une IA

Les débats autour de l’intelligence artificielle continuent. La dernière lubie des internautes est de créer chansons à l’aide de l’IA en utilisant la voix de chanteurs connus. Après Jay Z, Drake et The Weeknd, c’est au tour d’Oasis de passer par là. Un prétendu nouvel album a fait son apparition sur le Net et le pire, c’est que les fans adorent.

L’idée vient de Breezer, un petit groupe britannique originaire de Hastings. Ils en avaient marre d’attendre l'annonce d'un comeback du groupe mythique alors ils ont imaginé à quoi cela ressemblerait, publiant ainsi l'album "AISIS", fusion entre AI (Artificial Intelligence) et le nom du groupe (Oasis). "Nous avons demandé à un Liam Gallagher modélisé par l’IA (inspiré par @JekSpek) d’intervenir et de nous aider sur quelques morceaux qui ont été écrits pendant le confinement en 2021", ont expliqué les membres de Breezer sur leur chaîne YouTube. "AISIS est un album-concept situé dans une réalité alternative dans laquelle les membres du groupe de 95 à 97 auraient continué à écrire de la musique, ou se seraient peut-être réunis des années plus tard pour écrire un album semblable aux trois premiers albums", peut-on lire dans la légende de la vidéo.

La place de l’IA dans la société inquiète toujours plus les amoureux de la musique. Mais bizarrement, cette fois-ci, l’album a suscité des réactions très positives, au point de venir aux oreilles du concerné. Liam Gallagher a fait l’apologie du groupe sur Twitter, qualifiant l’album de "fou". "Je n’ai pas écouté tout l’album, juste un titre, et c’est même mieux que beaucoup d’autres trucs que j’ai pu entendre", a-t-il répondu à un commentaire.