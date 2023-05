Oasis : Liam Gallagher interprétera "Definitely Maybe" en live pour les 30 ans de l’album

Liam Gallagher a déclaré à ses fans qu’il souhaitait célébrer les 30 ans du premier album d’Oasis, Definitely Maybe, en l’interprétant sur scène.

L’auteur-compositeur-interprète a annoncé ses intentions sur les réseaux sociaux plus tôt ce 11 mai, expliquant aux fans qu’ils peuvent s’attendre à le voir monter sur scène bientôt pour célébrer l’anniversaire de l’album.

Definitely Maybe a été le premier album complet du groupe emblématique de Brit-pop, qu’il a fondé avec son frère Noel, et 2024 marquera les trois décennies qui se sont écoulées depuis sa sortie.

Selon Liam Gallagher, il a non seulement l’intention d’interpréter les chansons préférées des fans, comme "Rock 'N' Roll Star", "Live Forever" et "Supersonic", mais il veut aussi jouer l’album dans son intégralité et dans l’ordre officiel de la liste des titres.

"Comme cela fera 30 ans que ['Definitely Maybe'] est sorti l’année prochaine, je vais jouer l’album du début à la fin dans son ordre d’origine dans quelques salles BIBLIQUES", a-t-il écrit sur Twitter.

Bien que l’on ne sache pas encore à quels lieux "bibliques" le chanteur fait référence, on peut s’attendre à ce que tous les endroits qu’il choisira affichent complet, étant donné que les fans n’ont cessé de réclamer une reformation d’Oasis au cours des dernières années.