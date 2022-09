Oasis : le guitariste Bonehead a vaincu son cancer

Paul "Bonehead" Arthurs, l'ancien guitariste d'Oasis qui accompagnait Liam Gallagher lors de ses dernières tournées, a annoncé qu'il avait vaincu le cancer.

Il y a quelques mois, nous apprenions que le guitariste devait se retirer un certain temps des tournées pour recevoir un traitement contre le cancer des amygdales dont il était atteint.

Mais le musicien a annoncé hier la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux : il est à présent guéri de ce cancer.

"Mise à jour sur mon cancer", a partagé le musicien et membre fondateur d'Oasis dans une publication. "J'ai eu un scan complet il y a 10 jours, et tout est clair, c'est parti. Merci beaucoup à tous pour les messages que j'ai reçus, ils m'ont aidé plus que vous ne le pensez."