Oasis de retour ? Damon Albarn (Blur) garantit que ça arrivera vite

Depuis la séparation du groupe sur la scène de Rock en Seine en 2009, les espoirs et rumeurs allaient bon train pour voir le groupe se reformer.

Des espoirs peut-être fondés, car Damon Albarn, le chanteur de Blur (groupe rival historique d’Oasis) a affirmé dans une récente interview à Consequence of Sound que " la voie était libre" pour un retour d’Oasis : " Bien sûr qu’ils vont le faire. La voie est libre pour qu’ils puissent le faire maintenant. Je pense que c’est une bonne chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Je m’attends évidemment à ce qu’un excellent nouveau disque l’accompagne". En mai dernier, il déclarait dans les colonnes du Sun qu’il "mettrait de l’argent" en misant sur une future reformation dans les prochains mois. "Je peux garantir qu’ils vont se reformer", confiait-il.

Liam Gallagher avait déclaré il y a trois ans qu'une réunion d'Oasis allait "se produire très bientôt" dans une interview accordée au NME. En janvier, Noel Gallagher, son frère, a affirmé qu'il ne dirait jamais "jamais" à cette idée.

Cependant, peu de temps après, Liam a accusé son frère de faire "beaucoup de mal" à la marque. Quand Noel avait collaboré avec les rivaux en 2017 sur un titre de Gorillaz (avec Damon Albarn en chanteur), "We Got The Power", le chanteur d’Oasis avait qualifié son frère "d’âme la plus flippante au monde" (et de "fillette") et Damon de "merde de Blur".

Noel disait alors à propos de Damon "On s’entend très bien. J'adore Gorillaz et je connais la plupart des membres. J'ai aimé écrire avec lui et j'ai fait quelques concerts lors de la tournée de Gorillaz. Je suis ouvert à l’idée de refaire quelque chose avec lui, mais il faudra que nos agendas soient compatibles". Rappelons que 30 ans en arrière, Noel voulait que Damon meurt du Sida… Une rivalité qui date des année 90 lorsque les deux groupes anglais étaient au top des charts et sur les couvertures des magazines.

Blur a donné un concert mémorable à Wembley le 8 juillet dernier dans le cadre de sa tournée européenne. Le nouvel album de Blur, "The Ballad Of Darren", sortira le 21 juillet.