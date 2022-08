Oasis : à la recherche de la Rolls Royce de l’album « Be Here Now »

Neil Arman, directeur de Flying Spares, a déclaré : " Mettre à disposition la Rolls-Royce pour la pochette de l’album d’Oasis fait partie du folklore de Flying Spares. Mais quand elle est revenue, il lui manquait la célèbre mascotte Spirit of Ecstasy (la petite statuette sur le capot), que quelqu’un avait sans doute emmenée en souvenir. "

" La voiture n’était plus en état de fonctionnement, même quand nous l’avions. Elle n’avait plus été mise en circulation depuis 1993 et avait déjà été démontée pour des pièces, y compris le moteur. Nous avons juste installé une nouvelle calandre avant et l’avons fait ressortie spécialement pour le tournage. Toutefois, le DVLA n’a aucune trace de sa mise au rebut, dont elle pourrait bien être encore quelque part. "

Il a ajouté : " Même les Rolls-Royces et les Bentleys classiques peuvent être oubliées sous des draps poussiéreux dans les garages – nous les appelons les " trouvailles de grange " – et celle-ci a le mérite d’être un vrai pan de l’histoire de la Britpop. Nous serions ravis d’aider Michael Spencer Jones à la localiser, ou du moins à découvrir ce qui lui est arrivé. "

" Si vous avez des informations concernant l’emplacement de la MDH 119K, veuillez contacter Flying Spares. "