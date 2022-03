Oan se livre dans un tableau impressionnant avec sa reprise de "Power Over Me" sur la scène des Lives

Durant les Blind Auditions, Oan avait déjà marqué l’aventure ! Dès les premières notes, les quatre coachs de The Voice Belgique s’étaient retournés et il décidait d'intégrer la team de Typh Barrow. Lors des K.O., le jeune namurois de 18 ans avait interprété "Je te pardonne" de GIMS . Une prestation qui lui avait permis d’intégrer l’épreuve des Lives ! Pour cette nouvelle épreuve de taille, Oan compte bien montrer qu’il mérite sa place dans l’aventure en s’attaquant à un titre pop très complexe : "Power Over Me" de Dermot Kennedy. Grâce à sa voix unique, il propose une nouvelle version de ce titre. Avec cette reprise, Oan compte convaincre sa coach de lui faire confiance pour la suite de l’aventure !