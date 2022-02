Oan s’envole pour les lives de The Voice Belgique grâce à sa reprise de GIMS !

Durant les Blind Auditions, Oan avait déjà marqué l'aventure. Dès les premières notes, les quatre coachs de The Voice Belgique s'étaient retournés, séduits par son timbre de voix. Sur la scène des K.O., le jeune candidat âgé de 20 ans compte réaliser la même prouesse en été plébiscité par l'ensemble des artistes qui occupent les célèbres fauteuils rouges. Pour continuer son "opération séduction", le talent de l'équipe de Typh Barrow a décidé d'interpréter "Je te pardonne" de GIMS. Après avoir longuement travaillé et appliqué les conseils de sa coach, il réalise une nouvelle prestation très réussie sur la scène des K.O. Face à Célyane et Cyrielle, c'est Oan qui est choisi par Typh Barrow et qui décroche sont ticket pour les lives de The Voice Belgique.