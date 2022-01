Oan a 18 ans et vit à Namur. Issu d’une famille de musiciens, cet étudiant timide fait de la musique depuis son plus jeune âge. Actuellement, il prend des cours de piano et de guitare. Durant le confinement, Oan a commencé à chanter et ses amis ont été impressionnés par ses performances vocales et ont insisté pour qu’il s’inscrive aux castings de The Voice. Lors des Blind Auditions, ce candidat a interprété "Before You Go" de Lewis Capaldi. Les quatre fauteuils des coachs se sont retournés sur sa voix. C’est finalement dans l’équipe de Typh Barrow qu’il a décidé de poursuivre l’aventure.