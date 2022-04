"Ô Russie, puissance sacrée!": l'école reprend dans une ville ukrainienne conquise

L'école N°5, située dans le centre-ville, a aussi subi des tirs. Plusieurs salles du bâtiment ont été soufflées.

"On a survécu à l'horreur, il y a eu des bombardements terribles", raconte Lioudmila Khmara, 52 ans, une employée de l'école. Pourtant, elle veut rester car "on n'est jamais mieux que chez soi".

Elle dit vouloir que Volnovakha fasse "partie de la Russie" et que "personne ne l'oblige" à parler ukrainien, dans cette région du Donbass très majoritairement russophone.

Moscou justifie son intervention militaire en Ukraine comme un devoir de protection des "Russes" du Donbass.

Vivre sous l'ombre de la guerre

Son armée ne laisse ici rien au hasard, même en l'absence de résistance armée : chars et véhicules militaires russes, ornés de la lettre "Z", patrouillent dans Volnovakha, au milieu de civils à vélo.

L'hôpital municipal fonctionne lui tant bien que mal, malgré d'importants dégâts et en l'absence d'électricité.

Dans la pénombre, une infirmière, Natalia Nekrassova-Moukhina, 46 ans, affirme que ses patients, enfants, adultes et personnes âgées, viennent principalement pour soigner des blessures par éclats d'obus.

Les habitants qui restent sont toujours en mode survie.

"On n'a pas de gaz, pas d'eau, pas d'électricité et pas de réseau. On vit comme dans un trou", lâche Lioudmila Dryga, 72 ans, une ouvrière à la retraite.

Svetlana Chtcherbakova, 59 ans, dit avoir tout perdu dans l'incendie de sa maison. "On n'a reçu qu'une fois de l'aide humanitaire, c'est tout", affirme, la voix tremblante, l'ancienne responsable de la sécurité d'un supermarché.

Un employé des chemins de fer, Anton Varoucha, 35 ans, estime lui que moins de la moitié des habitants de sa rue sont revenus vivre à Volnovakha, bourgade qui comptait avant quelque 20.000 habitants.

"Je ne sais pas encore si je vais rester. Pour l'instant, j'ai des parents ici qui sont vieux et malades", dit-il. "On essaye d'écouter différentes stations de radio pour comprendre ce qu'il se passe. Mais c'est difficile d'avoir d'autres sources d'information" sans internet ni électricité.