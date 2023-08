Nys, Segaert et les juniors belges se sont loupés sur les Mondiaux : "Erreur tactique", "Dommage d’avoir laissé filer ce gros groupe"

Après la course en ligne juniors de ces Mondiaux, la déception est à la hauteur des attentes dans le camp belge. Grand favori, Thibau Nys n’a pas su peser sur la course tandis qu’Alec Segaert doit se contenter de la septième place. Les Belges regretteront sans doute longtemps de ne pas avoir suivi le premier mouvement de course dans lequel était un certain… Axel Laurance, champion du monde.

Les deux têtes d’affiche de cette jeune sélection ne se cachaient pas pour autant. "Nous avions des ambitions. C’est dommage d’avoir laissé filer ce gros groupe avec des beaux noms, entamait Segaert. Nous étions trop loin pour faire le bond lorsque c’est parti. Après l’échappée avait une belle avance mais nous nous sommes rapprochés à trente secondes avec des hommes forts. Je pensais qu’on allait pouvoir rentrer."

Thibau Nys partageait évidemment la déception de son compatriote. "Nous avons dû rapidement courir derrière la course. C’est vraiment dommage de ne pas avoir mis quelqu’un devant. C’est une erreur tactique" pestait le coureur de chez Lidl-Trek.

Reconnaître ses erreurs, sans doute un pas de plus dans l’apprentissage dont le talent reste intact malgré cette relative contre-performance.