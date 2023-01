Nys, Grégoire, Van Eetvelt, Hayter et Mihkels : les néo-pros de l'année 2023 ?

Comme Stuyven, Geoghegan Hart et Philipsen, Leo Hayter a aussi fait une partie de sa formation dans l’équipe Hagens Berman Axeon d’Axel Merckx. Le Britannique n’est autre que le frère d’Ethan Hayter qui a 24 ans et déjà 16 succès à son palmarès. Cette année, Léo, 21 ans le rejoint sous le maillot de l’équipe Ineos. Et le cadet de la famille possède de belles références. Déjà vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Espoir en 2021, Leo Hayter a gagné l’an dernier 2 étapes et le classement final du Baby Giro. Leo grimpe bien, Ethan sprinte vite. Point commun des frangins ? Les 2 hommes se défendent dans le chrono. Aux mondiaux de contre-la-montre en Australie, Ethan Hayter a échoué au pied du podium alors que son frère, Leo a décroché la médaille de bronze chez les espoirs.