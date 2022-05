Nyege Nyege, l’irrésistible envie de danser

Il existe des tas de récits fascinants dans l’histoire de la musique et celui de Nyege Nyege pourrait bien faire partie des grandes lignes de la musique électronique. Comment, en quelques années, un belge et un greco-arménien ont transformé un concept de soirées dans la capitale ougandaise en un festival, un collectif et un label reconnus dans le monde entier et sortant les sonorités les plus folles de ces dernières années ? Tout commence lorsque Derek Debru, un Belge né au Burundi, déménage à Kampala en 2011. Il y dirige la Kampala Film School avec son acolyte Arlen Dilsizian : "Nous avions tous les deux un intérêt profond pour la musique, beaucoup d’amis dans le milieu underground où résidaient beaucoup de talents malgré un manque d’infrastructures. Au début, on a juste lancé des soirées films alternatifs chaque samedi, avec une jam session à la fin. Beaucoup de MCs, de Djs ou de percussionnistes y passaient régulièrement et ils sont devenus le fondement de notre communauté", se souvient Derek.

Très vite, l’idée de développer cette communauté prendra racine et ils loueront un espace dédié à la musique et à la vidéo où ils organiseront des ateliers et résidences. Les premiers à utiliser l’endroit sont Riddlore ?, de Los Angeles et Alai K, de Nairobi, qui produiront un album de disco vumbi et d’afromutations. En parallèle, Derek et Arlen mettent sur pied leurs premiers événements, sous le nom Boutiq Electroniq.