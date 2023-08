Nutrition : ces six astuces de grands-mères sont-elles vraies ?

Nos grands-mères avaient-elles raison ? La nutritionniste Chantal van der Brempt décrypte six astuces et remèdes en lien avec l’alimentation.

1. "Boire du lait chaud le soir favorise le sommeil"

Faux. L’origine de cette croyance vient du tryptophane, un acide aminé présent dans le lait qui favorise la production d’une hormone du sommeil, la mélatonine. Mais sa présence est trop anecdotique que pour avoir des effets sur le corps. Ce qui fonctionne sur le sommeil, c’est plutôt le rituel du soir et le côté réconfortant de la chaleur du lait. L’astuce fonctionne donc aussi avec une tisane.

2. "Si on est malade (d’un rhume) il faut manger pour prendre des forces"

Faux. La réponse est dans la nature, observe Chantal. Les animaux malades ont plutôt tendance à se retirer et dorment. Notre corps fonctionne de la même manière. Il vaut mieux ne pas manger, et ne pas forcer son enfant à le faire. Le tout est d’écouter ses besoins.

3. "Il ne faut pas manger de fruits quand on a la diarrhée"

Vrai, mais il y a trois fruits que vous pouvez manger en cas de diarrhée : pomme, coing et banane. Ces fruits vont vous aider à vous réhydrater et à palier aux effets de la diarrhée. Chantal explique qu’il vaut mieux rapper la pomme et la laisser légèrement brunir pour booster ses effets.

4. "Il faut manger de la viande pour avoir de la force"

Faux. Vous pouvez être végétarien ou végétalien et être tout aussi fort à condition de consommer des protéines, peu importe qu’elles soient de sources végétales ou animales, ce qui compte c’est leur quantité.

5. "Si tu manges des carottes, tu auras une meilleure vision la nuit"

Vrai, bien que les experts ne soient pas tous d’accord sur la question précise toutefois notre spécialiste. La carotte contient de la vitamine A ce qui favorise une bonne vision, une rétine en bonne santé et peut effectivement améliorer la vision de nuit.

6. "Un verre de jus d’orange pressé le matin c’est bien pour démarrer la journée"

Faux. Le jus d’orange contient beaucoup de sucres apportés en une fois dans le corps ce qui va créer un contrecoup par la suite (le fameux coup de barre). Il vaut mieux manger l’orange plutôt que la boire pour profiter des fibres et ralentir l’absorption du sucre. "Une fois de temps en temps c’est sympa, mais n’en faites pas une habitude" conseille Chantal.

