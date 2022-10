Nutrition : bien manger aide à lutter contre la dépression

Il y a d’autres nutriments très importants à prendre en compte :

Les oméga-3

Surtout ceux que l’on trouve dans le poisson gras comme la sardine, le hareng, le maquereau, le saumon. Ils sont indispensables pour le fonctionnement de la sérotonine. Les pays où l’on mange plus de poisson gras, sont aussi les pays où il y a moins de dépressions.

La vitamine D

​​​​​​​C'est aussi très important à vérifier car en manquer, augmente le risque de dépression.

Il y a un véritable axe de communication entre l’intestin et le cerveau. Si le microbiote est déséquilibré, qu’il est riche en bactéries pro inflammatoires - ce qu’on ne sent pas nécessairement - cette inflammation peut aller jusqu’au cerveau et provoquer une dépression.

C’est pourquoi il faut manger très végétal, des aliments très riches en fibres, des légumes, des fruits. Une étude a d’ailleurs montré que les plus grands consommateurs de fruits et légumes sont plus heureux que les petits consommateurs. Si la santé digestive n’est pas bonne, le cerveau ne fonctionne pas bien non plus.