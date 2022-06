Nutri-score : avantages et inconvénients de ce label alimentaire

Le nutri-score vise à combattre la malbouffe. En soi, il est assez efficace, à condition de bien en comprendre le principe. Mais quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Éléments d'information avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour l'émission "La Grande Forme".

On parle beaucoup du nutri-score ces derniers temps. C’est ce petit logo composé de lettres qui vont de A à E, et de couleurs, qui est supposé nous aider à mieux choisir nos produits alimentaires et à faire des choix plus sains. Pourquoi en parle-t-on autant ? Tout simplement parce que l’Europe a proposé de rendre obligatoire fin 2022 un étiquetage nutritionnel simplifié identique à tous les pays en Europe, et c’est le nutri-score qui est pressenti, donc l’étiquetage français créé par Serge Hercberg et ça fait débat car de nombreux pays ont leur propre étiquetage simplifié et chacun essaie un peu de positionner le sien. Mais la Belgique, comme les Pays-Bas et la France l’utilisent déjà.