Nuri Sahin protège les arbitres en s’interposant face à… ses propres joueurs et son staff

Nuri Sahin est un jeune retraité en tant que footballeur avec un joli CV. International turc à 52 reprises, il est notamment passé par Dortmund et le Real Madrid (où il a finalement très peu joué). Sahin a terminé sa carrière en Turquie en 2021, à Antalyaspor où il était arrivé un an plus tôt. Mais pas question d’une retraite paisible et tranquille pour l’ancien milieu de terrain, passé directement du rôle de joueur à celui d’entraîneur alors qu’il n’avait que 33 ans.

Jeune oui, mais mature semble-t-il également ! Lors de la rencontre opposant Antalyaspor à Fenerbahce ce mercredi soir, les hommes de Sahin se sont vus refuser un but pour hors-jeu à la 99e minute. Un but qui était alors synonyme d’égalisation. Mais les joueurs et une partie du staff d’Antalyaspor en ont tenu rigueur à l’arbitre et sont montés assez vigoureusement sur le terrain. C’est là que Nuri Sahin s’est interposé pour protéger les arbitres de ses joueurs, avec plus ou moins de réussite.

Un comportement assez exemplaire envers le corps arbitral, dont d’autres devraient également s’inspirer.