Nuno Bettencourt d’Extreme et Richard Fortus de Guns N' Roses se disputent en ligne au sujet de Slash et Rihanna

Malgré leurs prodigieux talents, les guitar heroes ne sont généralement pas du genre à se plaindre les uns des autres en public. Il existe un certain respect entre les musiciens de haut niveau, ce qui signifie qu’ils sont plus enclins à reconnaître les capacités des autres plutôt qu’à lancer des bombes de sarcasme en direction de leurs pairs. Il arrive cependant que des tensions éclatent.

En ce moment même, une querelle en ligne assez croustillante oppose Nuno Bettencourt, guitariste d’Extreme, et Richard Fortus, de Guns N' Roses.

Tout a commencé lorsque Nuno Bettencourt, qui assure la promotion du nouvel album d’Extreme, Six, a parlé à Planet Rock de son activité parallèle de guitariste avec l’icône de la pop Rihanna. Il a expliqué que, contrairement à ce que les gens pourraient imaginer, c’était loin d’être une sinécure.

"Lorsque quelqu’un comme Rihanna vous demande de jouer, tout le monde se dit : "Oh, c’est mignon. C’est une artiste pop, peu importe", explique le musicien. "Laissez-moi vous dire ce que j’ai dû faire soir après soir : mettre un bonnet de reggae avec une ambiance reggae, passer au R&B, puis au punk rock et au pop rock qu’elle a fait, et enfin aux morceaux de club. Toutes sortes de [choses], toutes ces sensations différentes."

Il a ensuite laissé entendre que peu de ses pairs pouvaient faire ce qu’il faisait – et il a cité le nom du guitariste de Guns N' Roses, Slash, en guise d’exemple.

"Je suis désolé, mais la plupart des guitaristes que j’admire ne pourraient pas jouer ce concert de leur vivant", a-t-il déclaré. "Je le dis de la manière la plus flatteuse qui soit. Slash est l’un des plus grands guitaristes de rock de tous les temps, mais je vous garantis – et il serait le premier à vous le dire – que si on lui demande de jouer une intro propre à "Rude Boy" de Rihanna au pied levé, il ne le fera pas."

Comme on pouvait s’y attendre, cela n’est pas passé inaperçu, notamment par Richard Fortus, le guitariste de Slash et de Guns N' Roses, qui a pris la défense de son coéquipier avec une réponse polie, étant donné qu’il a lui-même joué avec Rihanna avant que Bettencourt n’arrive à bord.

"Je dois être respectueusement en désaccord", a écrit Fortus sur Instagram.

"@nunobettencourtofficial est l’un des plus grands, c’est certain. Cependant, il y a très peu de choses que @slash ne pourrait pas faire à la guitare (s’il le voulait). J’ai tourné avec Rihanna avant Nuno et j’ai passé beaucoup de temps à jouer avec Slash. Ce concert ne serait pas une difficulté pour lui".

Dans les commentaires qui ont suivi, Fortus a rendu hommage à Bettencourt en déclarant : "Nuno est l’un des plus grands guitaristes vivants. Je ne suis pas de son niveau. Je n’ai jamais pensé ni dit le contraire".

Sympathique et poli, n’est-ce pas ? Apparemment, cela ne l’est pas pour Nuno Bettencourt, qui a appuyé sur le bouton nucléaire en postant une longue – et irritante – réponse sur Instagram, dans laquelle il s’en prend à Fortus.

"Je savais que ça allait finir par arriver", a écrit Bettencourt. "Vous ne pouvez pas être mis en avant, faire la couverture de plusieurs magazines de guitare à l’âge choquant de 56 ans, recevoir autant d’attention pour votre jeu et votre nouvel album en tant que guitariste de rock sans qu’un autre guitariste ne vienne semer la zizanie."

"Je réponds à cette question non pas parce que je me soucie de ce que ce guitariste pense de moi, mais plutôt parce que je détesterais penser que mes quelques mots ont offensé l’un de mes héros, @slash, et qu’ils ont pu gâcher ma relation avec lui."

"@4tus Je ne t’ai "respectivement" jamais entendu jouer une seule note en 56 ans de vie et je ne connais ton nom que via Rihanna et en tant que remplaçant dans les Guns. Je suis sûr que tu es un bon joueur, mais avais-tu vraiment besoin de reposter un titre d’article qui me donne l’impression de dire du mal d’un autre joueur, Slash ?"

"Comme si je pensais que Slash n’était pas capable de jouer n’importe quelle chanson de Rihanna dans son sommeil. Mettons les choses au clair. Pour moi, Slash est l’un des plus grands guitaristes de rock de ma génération et de tous les temps. Point final."

"Si tu me connaissais un tant soit peu, tu saurais que ce que je voulais dire par là, ce n’est pas pour critiquer Slash et son talent, mais pour évoquer la difficulté à changer de genres musicaux pour des guitaristes comme moi ou Slash."

"Non, Slash peut jouer ces chansons, merci beaucoup de l’avoir souligné, comme si nous ne le savions pas déjà. Mais en tant que guitariste de ROCK, je ne suis évidemment pas aussi talentueux que toi et j’ai trouvé difficile de jouer toutes les différentes tonalités de guitare de genres tels que le Reggae, le R&B, la Dance, le Trap et la pop."

"J’espère personnellement que Slash, qui est un pair et une influence, sera assez mûr pour comprendre ce que j’ai vraiment voulu dire par ce commentaire en tant que guitariste."

"En mentionnant Slash comme un exemple emblématique du rock, je voulais dire qu’en général, un guitariste de rock trouverait que ce n’est pas une lutte, mais qu’il se sentirait comme un poisson hors de l’eau en tant que musicien. C’EST TOUT CE QUE JE VOULAIS DIRE. Je n’ai que du respect et de l’admiration pour @gunsnroses et @slash."

"Je m’excuse si j’ai offensé quelqu’un sans le vouloir."

Voilà une réponse plutôt acerbe face au commentaire quelque peu inoffensif de Richard Fortus à l’égard d’un pair. A noter aussi d’autres paroles dures de Bettencourt, telles que "connais ta place, simple mortel" au milieu de tout cela.

Richard Fortus n’a pas encore répondu, donc tout cela pourrait bien sûr s’avérer être une énorme tempête dans un verre d’eau… Nous nous demandons juste ce que Slash pense de tout cela…