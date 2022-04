Numerus Clausus : accord sur le futur des numéros INAMI pour les étudiants en médecine et retour de l'examen d'entrée dès 2023

En introduction de l’accord intervenu, on peut lire ce qui le justifie aux yeux de ses promoteurs : "Une planification optimale de l’offre médicale doit garantir que des soins de qualité puissent être dispensés par des professionnels qualifiés dont le nombre est approprié pour répondre aux besoins de la population" ce qui suppose que cette planification indiquée tienne compte à la fois de l’évolution démographique, de l’évolution des besoins de santé de la population, des évolutions de la profession, de l’activité des médecins et de l’organisation des soins elle-même. Et d’ajouter : "qu’une bonne planification et un contrôle de qualité ne peuvent fonctionner que si les accords sont respectés et s’il existe un mécanisme de contrôle adéquat ".