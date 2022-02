Numéros INAMI : pourquoi les étudiants en médecine francophones manifestent aujourd’hui devant le cabinet du ministre de la Santé

Les étudiants en médecine francophones manifestent ce mercredi midi devant le cabinet du ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke. C’est le dossier de l’octroi des numéros INAMI qui, une fois de plus, inquiète ces étudiants.

L’octroi d’un numéro INAMI est essentiel pour un diplômé en médecine s’il veut obtenir le droit de travailler et pour que ses actes et consultations soient remboursés par l’INAMI. Le projet du ministre de la Santé prévoit de limiter l’octroi de ces numéros. Du côté des étudiants en médecine francophones et sur le terrain au sud du pays, on plaide pour qu’il y ait davantage de médecins.

Depuis de nombreuses années, la question de l’octroi des numéros INAMI revient régulièrement au centre des débats. La question à trancher est quasiment toujours la même. Du côté du fédéral et du ministre de la Santé, on veut maîtriser le nombre de médecins en droit de pratiquer pour garder sous contrôle le budget des soins de santé. En face, la difficulté est toujours la même : comment éviter que des étudiants qui se lancent dans les études de médecine n’aient pas la garantie d’exercer leur métier une fois le diplôme en poche ? C’est là qu’intervient souvent la question d’une limitation du nombre d’étudiants autorisés à se lancer dans ce cursus, avec à la clé la question d’un concours d’entrée.