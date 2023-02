Numéro de charme diplomatique, mercenaires, livraisons d’armes, opérations minières : comment la Russie étend son influence en Afrique

Une série de coups d’État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, et l’instabilité du Sahel en proie à la violence jihadiste, fait aussi le lit de la présence russe.

Après le Mali, le Burkina a été ensanglanté par les violences jihadistes et vient de demander le départ des 400 membres des forces françaises de son territoire, sans pour autant envisager la rupture des relations diplomatiques avec la France, dans la région où elle est de plus en plus vilipendée.

La Françafrique n’a plus la cote et les pays africains ont la volonté de se rendre autonomes dans leurs politiques. Enfin la France n’a pas réussi à faire cesser la violence jihadiste, mais rien ne dit que les troupes envoyées par Moscou feront mieux, comme on a pu le voir avec l’échec de Wagner face aux Shabaab au Mozambique ou en Libye dans leur aide sans effet au général Khalifa Haftar.