Інформаційна телефонна лінія віспи мавп | Numéro d'information sur la variole du singe

La variole du singe continue sa progression en Belgique. Avec 624 cas confirmés : 336 en Flandre, 65 en Wallonie, 223 à Bruxelles. C’est pourquoi la capitale lance une campagne d'information sur cette maladie. Dès aujourd'hui, une ligne téléphonique est ouverte pour répondre à toutes les questions : origine, symptômes, soins, modes de transmission...

La région bruxelloise veut ainsi informer et tordre le cou à certaines idées reçues. Par exemple, la variole du singe n'est pas une infection sexuellement transmissible. Mais attention, pas question d'obtenir un rendez-vous pour un test ou un vaccin par le biais de cette ligne, demandée depuis plusieurs semaines par de nombreux spécialistes.

Concernant le vaccin, puisqu’il n’y actuellement qu’un seul vaccin sur le marché, un vaccin danois… La Belgique n'en possède que 3000. Ce qui est nettement insuffisant. Le vaccin consiste en deux doses, permettant donc à 1500 personnes à peine de se faire vacciner actuellement.

Mais une nouvelle technique d'injection a été approuvée par l'Agence Européenne des Médicaments. Il s'agit d'administrer le vaccin juste sous la couche supérieure de la peau, et non plus en profondeur… Un cinquième de la dose serait alors utilisé. Attention, ceci n'est encore d'application dans aucun pays européen. Il faut attendre les décisions des ministres compétents en la matière.

En attendant, le numéro d'information bruxellois est le suivant : 02/214.19.29. Les opérateurs répondront aux questions en français, en néerlandais et en anglais.