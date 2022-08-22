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Ukraine - Україна

Інформаційна телефонна лінія віспи мавп | Numéro d'information sur la variole du singe

il y a 17 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

У Бельгії продовжує поширюватися віспа мавп. З 624 підтверджених випадків: 336 у Фландрії, 65 у Валлонії, 223 у Брюсселі. Тому в столиці розпочинають інформаційну кампанію щодо цієї хвороби. Відсьогодні відкрита телефонна лінія, де можна відповісти на всі запитання: походження, симптоми, догляд, шляхи передачі...

Таким чином, Брюссельський регіон хоче проінформувати та розвіяти певну неправдиву інформацію, щодо цієї хвороби. Наприклад, віспа мавп не є інфекцією, що передається статевим шляхом. Але повідомляємо, про те, що записатися на тест чи вакцину через цю лінію, мова не йдеться.

Щодо вакцини, оскільки зараз на ринку є лише одна вакцина, данська вакцина… Бельгія має лише 3000. Цього явно недостатньо. Вакцина складається з двох доз. На сьогодні 1500 осіб отримали першу дозу вакцини.

Але Європейське агентство з лікарських засобів схвалило нову техніку введення. Йдеться про введення вакцини лише під верхній шар шкіри, а не в глибину… Тоді буде використана п’ята частина дози. Зауважте, що це ще не застосовується в жодній європейській країні. Треба дочекатися рішень компетентних міністрів у цьому питанні.

Тим часом інформаційний номер Брюсселя такий: 02/214.19.29. За вказаним номером ви можете отримати інформацію французькою, нідерландською та англійською.

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La variole du singe continue sa progression en Belgique. Avec 624 cas confirmés : 336 en Flandre, 65 en Wallonie, 223 à Bruxelles. C’est pourquoi la capitale lance une campagne d'information sur cette maladie. Dès aujourd'hui, une ligne téléphonique est ouverte pour répondre à toutes les questions : origine, symptômes, soins, modes de transmission...

La région bruxelloise veut ainsi informer et tordre le cou à certaines idées reçues. Par exemple, la variole du singe n'est pas une infection sexuellement transmissible. Mais attention, pas question d'obtenir un rendez-vous pour un test ou un vaccin par le biais de cette ligne, demandée depuis plusieurs semaines par de nombreux spécialistes.

Concernant le vaccin, puisqu’il n’y actuellement qu’un seul vaccin sur le marché, un vaccin danois… La Belgique n'en possède que 3000. Ce qui est nettement insuffisant. Le vaccin consiste en deux doses, permettant donc à 1500 personnes à peine de se faire vacciner actuellement. 

Mais une nouvelle technique d'injection a été approuvée par l'Agence Européenne des Médicaments. Il s'agit d'administrer le vaccin juste sous la couche supérieure de la peau, et non plus en profondeur… Un cinquième de la dose serait alors utilisé. Attention, ceci n'est encore d'application dans aucun pays européen. Il faut attendre les décisions des ministres compétents en la matière.

En attendant, le numéro d'information bruxellois est le suivant : 02/214.19.29. Les opérateurs répondront aux questions en français, en néerlandais et en anglais.

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