Інформаційна телефонна лінія віспи мавп | Numéro d'information sur la variole du singe

У Бельгії продовжує поширюватися віспа мавп. З 624 підтверджених випадків: 336 у Фландрії, 65 у Валлонії, 223 у Брюсселі. Тому в столиці розпочинають інформаційну кампанію щодо цієї хвороби. Відсьогодні відкрита телефонна лінія, де можна відповісти на всі запитання: походження, симптоми, догляд, шляхи передачі...

Таким чином, Брюссельський регіон хоче проінформувати та розвіяти певну неправдиву інформацію, щодо цієї хвороби. Наприклад, віспа мавп не є інфекцією, що передається статевим шляхом. Але повідомляємо, про те, що записатися на тест чи вакцину через цю лінію, мова не йдеться.

Щодо вакцини, оскільки зараз на ринку є лише одна вакцина, данська вакцина… Бельгія має лише 3000. Цього явно недостатньо. Вакцина складається з двох доз. На сьогодні 1500 осіб отримали першу дозу вакцини.

Але Європейське агентство з лікарських засобів схвалило нову техніку введення. Йдеться про введення вакцини лише під верхній шар шкіри, а не в глибину… Тоді буде використана п’ята частина дози. Зауважте, що це ще не застосовується в жодній європейській країні. Треба дочекатися рішень компетентних міністрів у цьому питанні.

Тим часом інформаційний номер Брюсселя такий: 02/214.19.29. За вказаним номером ви можете отримати інформацію французькою, нідерландською та англійською.