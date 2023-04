"Numéro 387, disparu en Méditerranée" : le travail des vivants à la mémoire des morts

notre civilisation se mesure à la façon dont nous traitons les morts

Minutieusement Cristina et toute une équipe de médecins légistes, vont chercher des indices, un vêtement, des objets, des papiers, des fragments humains, des traces … qui permettront d’identifier les naufragés et de reconstituer l’histoire. Des photos et une lettre d’amour dans un portefeuille retrouvé dans la poche d’une veste et c’est tout à coup, toute une vie qui apparaît. Un jeune homme originaire d’Afrique de l’Ouest. Il porte le numéro 387.

" Quand tu découvres tous ces objets, ces photos, ces blocs-notes, c’est comme une photographie encore intacte et pure de leurs espoirs. Et puis tu les vois morts et tu sais que tout est fini pour eux. Et là tu prends conscience de la tragédie du risque qu’encourent ces personnes " dit Cristina. Ses mots n’en finissent pas de résonner avec l’actualité.

De la Sicile au Mali, en passant par Berlin et Washington, ce film suit pas à pas Cristina, Giorgia, José Pablo et d’autres qui tentent inlassablement de reconstituer le puzzle pour redonner vie à ces migrants disparus, retrouver leur famille, retrouver les survivants.

" C’est la dernière tentative de redonner une dignité à ces morts " dit Giorgia, une chercheuse qui recense les migrants enterrés en Italie. " Honorer les morts, c’est servir les vivants, parce que notre condition d’être civilisé se mesure à la façon dont nous traitons les morts ". Le genre de phrase et de film qui restent longtemps en tête.

Little Big Story/ Stenola Productions/GraffitiDoc/RTBF / ARTE France/ Canvas-VRT