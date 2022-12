Numa Sadoul raconte son interview avec Franquin : "Sa femme et sa fille ont décidé qu’il était temps qu’il se livre"

Numa Sadoul était l’invité du Mug pour évoquer la réédition du livre Et Franquin créa la gaffe. Ce grand spécialiste de la bande dessinée a pu interroger le discret mais néanmoins iconique auteur belge en 1985. Le livre recueille les passages les plus intrigants et savoureux de cet entretien exceptionnel, décliné également en podcast sur La Première.

Voici une réédition aussi inattendue que nécessaire, car l’ouvrage est mythique, connu de tous les amateurs, mais introuvable depuis plus de trente ans ! On ne présente plus André Franquin, auteur incontournable de la bande dessinée franco-belge célèbre pour ses séries mythiques telles que Spirou et Fantasio, Gaston, Modeste et Pompon ou Idées noires. Créateur de génie à qui l’on doit l’extraordinaire Marsupilami, il se laisse exceptionnellement aller à une suite d’entretiens intimes et intimistes durant l’année 1985.

Les propos recueillis par Numa Sadoul durant ces quelques journées de discussions à bâtons rompus offrent à l’arrivée une meilleure compréhension de l’ensemble de son travail. Chacune de ses œuvres est décryptée et commentée sur plus de 400 pages agrémentées de nombreuses illustrations.