Nukemap : une carte simule les dégâts d’une bombe nucléaire n’importe où dans le monde

L’impact se ferait sur le centre-ville, la boule de feu à l’impact détruirait la Grand-Place et les rues autour. Le souffle de l’explosion et les retombées radioactives auraient des effets jusque dans les 19 communes de la capitale. Il y aurait 90.710 morts instantanés et 214.790 blessés.

Un scénario qui fait peur mais qui n’est rien comparé aux armes nucléaires actuelles qui sont bien plus puissantes et pourraient détruire un pays entier en un seul impact.