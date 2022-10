Nuits Sonores & European Lab : les événements incontournables de cette semaine

À partir de ce mercredi, le festival lyonnais Nuits Sonores investira notre capitale pour cinq jours de musique et de rencontres. Outre le concert de Jeff Mills et son projet Tomorrow Comes the Harvest en ouverture le mercredi ou le show sold out de Nils Frahm vendredi soir, il y aura pas mal de choses à voir durant la semaine. En commençant par de la musique, bien sûr, mais également quelques conférences, talks et ateliers. Le festival démarre d’ailleurs par la venue d’une journaliste et d’un producteur ukrainiens invités pour évoquer la scène électronique en temps de guerre et les initiatives qui ont fleuri depuis février. On vous dresse la liste de ce qu’il ne faudra pas manquer du 12 au 16.