Nuits Sonores & European Lab : gagnez vos places pour le festival

Du 12 au 16 octobre se déroulera le festival Nuits Sonores & European Lab. 5 journées et soirées ayant pour thème, la culture électronique, les musiques émergentes et le débat d’idées. Au programme, des concerts, des soirées et des conférences qui se tiendront dans 4 lieux emblématiques de la vie nocturnes bruxelloise : Bozar, C12, La Vallée et le Reset. Que ce soit en mode clubbing ou concerts, vous aurez la chance d’aller voir des artistes tels que Jeff Mills, Nils Frahm, Marina Erlop, Blawan ou encore Joy Orbison. Vous avez envie d’y participer ? Rien de plus simple, répondez à la question ci-dessous.