"Nuits des étoiles filantes" à l’Aquascope de Virelles

Si l’Aquascope de Virelles a les pieds dans l’eau, nos yeux seront plutôt tournés vers le ciel le temps d’une exposition temporaire. À l’occasion de l’installation d’un cadran solaire sur le Viaduc de Blaimont, dont la fabrication s’inspire de la Cigogne blanche, échassier emblématique de la réserve naturelle de l’étang de Virelles, le soleil est à l’honneur. Une occasion de (re) découvrir l’astre qui illumine nos journées et qui en Belgique se fait souvent timide derrière les nuages.

L’exposition est organisée en partenariat avec le CNABH (Cercle des Naturalistes et Astronomes amateurs de la Botte du Hainaut) dont les membres partagent leur passion et émerveillement. Des balades guidées vers le cadran sont au programme avec l’observation des cigognes au nid et des oiseaux de l’étang.

Ce week-end, ces 12 et 13 août, le lieu organise les " Nuits des étoiles filantes ", profitant de la douceur des soirées d’été. Si le ciel est clair, alors les conditions seront remplies pour suivre les Perséides, ces étoiles filantes qui semblent provenir de la constellation de Persée. Les Perséides sont des nuages de poussières laissés par des comètes, donnant lieu à une pluie d’étoiles filantes.

Le week-end promet des surprises astronomiques : observation de la Lune et de ses cratères, de Jupiter, ainsi que des nébuleuses et les galaxies un peu plus tard.