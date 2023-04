Nuits Botanique : gagnez les dernières places pour Zaho de Sagazan et Jeanne Added avec La Trois

Alors que son premier Olympia en novembre prochain affiche déjà complet, Zaho de Sagazan présentera son tout premier album aux Nuits botanique en première partie de Jeanne Added qui a, elle, sorti son 3e album à l’automne dernier. Rendez-vous ce 30 avril dans les jardins du Bota.

C’est une voix grave et une diction impeccable qui marquent à la seconde où on l’entend. Et déjà elle brouille les pistes, on croyait reconnaître un chanteur. Zaho de Sagazan, du haut de ses 23 ans, voulait "faire du Brel", en français dans le texte parce que "la chanson française c’est une évidence", et en mode piano voix. Mais là où elle fait figure d’ovni dans le paysage musical, c’est en venant y greffer de l’électro, de la synthpop des années 80, de la techno, de la coldwave anglaise.

Avec son premier album, La symphonie des éclairs, la jeune autrice-compositrice-interprète d’origine bretonne montre son univers tout à fait singulier et s’impose déjà comme la nouvelle sensation française. Une ascension soudaine qui n’est pas sans rappeler celle d’un Pierre de Maere ou d’une Angèle.

Elle affirme au journal L’Écho que "la pop actuelle ne lui parle pas du tout", on la croit sur paroles. Car Zaho de Sagazan ne ressemble à personne. Issue d'une famille d'artistes (un père plasticien, une soeur danseuse contemporaine, une jumelle illustratrice), son amour des mots, ses références musicales, son travail acharné et sa volonté de rester libre témoignent d’une maturité et d’un charisme aussi fous que rares.

