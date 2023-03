Nuit des Chouettes : les activités proposées près de chez vous

Conférences, expositions, projections, débats, animations, balade.. voici une.. chouette occasion de découvrir ce monde fascinant des rapaces nocturnes.

Dans nos contrées on distingue deux grandes familles de rapaces nocturnes : les chouettes et les hiboux qui arborent des touches de plumes (aigrettes) au sommet de leur tête, alors que les chouettes n’en possèdent pas. Hiboux et chouettes sont réputés pour leurs aptitudes à voir dans l’obscurité. La majorité d’entre eux chassent au crépuscule ou en pleine nuit.