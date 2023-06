Nuit des Choeurs 2023 à l'Abbaye de Villers-la-Ville, il est temps de réserver vos places !

A l'affiche ces 25 et 26 août

- Le Choeur de l'Armée française. Formation spéciale de la Garde républicaine et choeur officiel de la République, de par son caractère original et unique, le Choeur est l'un des fleurons de la culture dans les armées.

- Vocal Line. Ensemble a capella originaire d'Aarhus, au Danemark, Vocal Line réunit 30 chanteurs.

- Les Brunettes, une formation vocale féminine de Montréal. Elles interprètent des succès actuels ou retros en s'inspirant des arrangements de différentes formations féminines du 20eme siècle.

- Les sopranos belges Astric Stockman et Julie Gebhart.

- Les Petits Chanteurs de Bruxelles. Choeurs de garçons du Collège Saint-Pierre

- The Gents of St John's Collège - University of Cambridge