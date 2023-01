Nuit de la musique belge : coup de projecteur sur les nouveaux talents

La semaine de la Musique Belge, notre grande semaine noir jaune rouge musicale démarrera par la diffusion de la Nuit de la Musique Belge en télévision sur Tipik et sur Auvio. Dimanche 29 janvier, installez-vous confortablement dans votre canapé pour une soirée inédite qui entend célébrer nos artistes émergents, mais pas que… On vous explique !

En soutien à la Semaine de la Musique Belge, du 30/01 au 05/02 prochain sur les antennes de la RTBF, Tipik en télé vous propose une Nuit de la Musique Belge sous forme d’une soirée-concert. Aux commandes de l’émission ? L’incontournable Béné Deprez.

Le concept ? Des artistes confirmés, dont le talent, l’expérience et la notoriété ne sont plus à démontrer nous présenteront leur coup de cœur musical pour 2023. On assistera ainsi à des duos inédits entre confirmés et émergents. Une forme de parrainage de la nouvelle génération d’artistes belges, où ces derniers auront également l’occasion de confirmer leur art et leur savoir-faire grâce à des prestations uniques.​

Cette émission spéciale a pour objectif de mettre en lumière les 7 artistes sélectionnés, et de façon plus générale, s’attachera à rencontrer, raconter et montrer la richesse et la diversité de la scène musicale en FWB ainsi que les principaux genres musicaux.

Retrouvez ainsi pour chaque antenne radio de la RTBF :

Tipik : Henri PFR et Amy Morrey ​ ​ Classic 21 : Ozark Henri et Aucklane ​ ​ Tarmac : Gandhi et Roswein ​ ​ Viva Cité : Alice on the roof et Mentissa ​ ​ La Première : Selah Sue et Yellowstraps ​ ​ Jam : Sharko et Gros Cœur ​ ​ Musique 3 : Frank Braley et Valère Burnon ​ ​

Depuis toujours, la RTBF est très attentive au soutien qu’elle apporte aux artistes de la FWB, cette initiative intervient dans le cadre d’une reprise complète d’activités pour le secteur culturel et musical.

Nos partenaires : Fédération Wallonie Bruxelles, Le Conseil de la Musique, Court-Circuit, Belgian Entertainement Association, Sabam For Culture, PlayRight, Auvibel.