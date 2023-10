Nuit de l’Obscurité : les astronomes de Louvain-la-Neuve sensibilisent l’opinion à la pollution lumineuse

C’était la "Nuit de l’obscurité" en Belgique, cette nuit-ci !

Aux quatre coins du pays, des activités ont eu lieu pour sensibiliser le public et les autorités à la problématique de la pollution lumineuse. La nuit, l’excès d’éclairage artificiel nuit à la faune, à la flore et à notre sommeil. Le cycle biologique naturel est perturbé. De nombreuses espèces animales et végétales en sont affectées. Et l’être humain n’échappe pas à ces conséquences, la production de mélatonine (hormone régulant notre sommeil) étant également perturbée.

La pollution lumineuse gêne aussi les astronomes amateurs. Hier soir, au bord du lac de Louvain-la-Neuve, une vingtaine d’astronomes amateurs s’étaient réunis, télescope "à la main". L’objectif était double : profiter d’un éclairage partiellement réduit pour scruter le ciel et sensibiliser les passants et autres astronomes débutants à la problématique de la pollution lumineuse.

Les chasseurs d’étoiles ont expliqué que la situation se détériore au fil des ans. Et ce, malgré la réduction de l’éclairage public induit par la crise énergétique et la nécessité de faire des économies. "Globalement, la pollution lumineuse augmente. Observer la voie lactée devient difficile. Nous ne voulons pas l’extinction totale de l’éclairage artificiel. Mais une utilisation plus raisonnable et plus logique de l’éclairage nocturne", explique le club d’astronomie local (cf. reportage audio).

De son côté, "l’Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturnes" résume ses attentes en un slogan : "Eclairer ce qu’il faut, comme il faut, quand il faut"! Un slogan qui aurait plu à Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien canadien parti rejoindre les étoiles, ce vendredi 13 octobre 2023.