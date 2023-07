« Nuit d’Ivresse », la comédie de Josiane Balasko enivre le Festival Il est temps d’en rire

Odile Matthieu et Thibaut Nève incarnent ce couple qui tangue. La réplique leur est servie à la cuillère par Julien Van Boeckel (dans le rôle du barman). Cette nouvelle adaptation ramène les personnages de la pièce à aujourd’hui et transpose l’accent parisien pour offrir une couleur belge et cohérente à l’ensemble.

Thibaut Nève dans le rôle du présentateur télé au micro de François Caudron