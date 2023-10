Nuisances sonores : un club de basket qui fait trop de bruit ?

Dans un premier temps, après plusieurs mois de plaintes récurrentes, le bourgmestre d’Aiseau-Presles a signé un arrêté de police déterminant les plages d’activité autorisées au club de basket. A savoir : les lundis, mardis et jeudis de 17h00 à 21h00. Les mercredis de 15h00 à 21h00. Les vendredis de 17h00 à 23h00. Les samedis de 09h00 à 23h00. Et les dimanches, de 09h00 à 21h00.

En dehors de ces heures, toute personne se trouvant sur le site de l’établissement et des abords sera expulsée. De leur côté, les riverains réagissent déjà à cet arrêté : "Cet arrêté de police n’arrête rien. Les nuisances vont continuer. Il autorise l’occupation de la salle tous les soirs et tous les week-ends ainsi que des " activités " (et donc des nuisances), au-delà des heures normalement consacrées à éviter le tapage nocturne. Et en plus, il ne spécifie pas les activités qui sont autorisées et ne rappelle pas l’obligation, lors de ces activités, d’éviter les nuisances au voisinage".

Voilà donc un dossier qui continuera à faire du bruit à l’avenir.