Nuisances sonores du métro à Bruxelles : la Stib lance un dispositif antibruit sur ses nouvelles rames

La Stib (Société des transports intercommunaux bruxellois) a annoncé le lancement de sa campagne de profilage ou reprofilage des roues de métro jeudi lors d’une démonstration au dépôt Jacques Brel.

Plusieurs riverains se sont plaints de vibrations importantes et de nuisances sonores depuis l’arrivée des nouveaux véhicules sur le réseau bruxellois. Les vibrations et nuisances sont généralement causées par une forme anormale des roues, notamment lorsque des cratères ou bosses se forment sur la roue. Elles peuvent également être aplaties lors de freinages brusques. Les vibrations ne concernent que les nouvelles rames M7, présentes depuis mi-2021, uniquement sur les lignes de métro 1 et 5. La Stib a donc installé un dispositif à la station Maelbeek, desservie par les deux lignes, pour mesurer les vibrations des rames et les comparer.

Pour reprofiler les roues, le dépôt Jacques Brel ainsi que le dépôt Delta disposent de tours de fosse, des fosses d’entretien qui permettent le profilage des roues. Les appareils sont installés sous les rails et l’opération se fait généralement tous les 160.000 ou 180.000 km parcourus.